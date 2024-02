La Salernitana avvisa i tifosi: "Contro le offese social azioni civili e denunce penali"

SALERNO - L'arrivo di Fabio Liverani al posto di Pippo Inzaghi non è bastato a rialzare la Salernitana, ultima della classe in Serie A e incappata con il nuovo tecnico in altre due sconfitte, né tantomeno a placare il malumore dei tifosi che nelle ultime settimane hanno sfogato la propria frustrazione sui social. Commenti a volte pesanti, ovviamente poco apprezzati dal club che sempre sui social ha messo in guardia i propri sostenitori attraverso un comunicato .