Serie A Sampdoria, Andersen torna a lavorare in gruppo

GENOVA - Lavoro mattutino con la Sampdoria, alle prese con la marcia di avvicinamento al derby con il Genoa. La seduta, dopo la riunione video, ha previsto riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche per tutto il gruppo, con il quale sono ritornati a lavorare Joachim Andersen e Júnior Tavares dopo il lavoro precauzionale specifico dei giorni scorsi. Edgar Barreto ha svolto una prolungata seduta specifica tecnico-atletica di recupero agonistico. Ben 10 i giovani aggregati: Goncalo Cabral, Davide Canovi, Alessandro Casanova, Masimiliano Doda, Tommaso Farabegoli, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Giuliano Maglie, Joao Nobrega e Marco Perrone. Per la giornata di domani è in programma in mattinata l'allenamento di rifinitura. Al termine (ore 13) la conferenza stampa della vigilia del tecnico Giampaolo.

