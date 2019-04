Serie A Sampdoria, Ferrero: «Di Sabatini non voglio parlare»

GENOVA - Sampdoria e Genoa, unite per uno scopo superiore: il derby solidale per il Ponte Morandi Facciamo squadra per Genova si terrà il prossimo 27 maggio. In campo andranno il Genova, composta dai giocatori delle due squadre di Serie A del capoluogo ligure, e la Superba, composta da ex giocatori dei due club. A presentare oggi l'evento, il capitano del Grifone Mimmo Criscito e Massimo Ferrero. Il presidente dei bucerchiati ha poi parlato della sua squadra, terminata la conferenza: "La corsa all'Europa? Penso che finirà nel miglior modo possibile, dobbiamo vincere tutte le prossime partite perché niente è perduto: c’è stato un incidente di percorso, dobbiamo fare come Genova che da un male sta tirando fuori un bene: testa a domenica e alla Lazio". Sarà sfida con Claudio Lotito: "Mi auguro che Ferrero ottenga il risultato migliore”. Interrogato su Walter Sabatini, ex dirigente doriano ora in procinto di sposare il progetto del Bologna, il patron risponde così: "Sabatini chi? È un momento diverso e non ne vorrei parlare" per poi concludere "Se nell’uovo pasquale ho trovato nuove offerte per la Sampdoria? Io sono astemio alla cioccolata”.