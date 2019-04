Serie A Sampdoria, out Sala: lavoro individuale precauzionale

GENOVA - La truppa blucerchiata ha ripreso ad allenarsi dopo le festività pasquali per cominciare a preparare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio, in programma domenica a Marassi. Sotto la pioggia, al "Mugnaini" di Bogliaso, Marco Giampaolo ha diviso la squadra in due gruppi in base al minutaggio della scorsa gara di Bologna, riunendo però tutti gli effettivi nella partitella finale a campo ridotto. Unico assente Jacopo Sala che, a titolo precauzionale, ha svolto una seduta specifica individuale. Domani, mercoledì, la Sampdoria sosterrà una doppia seduta di allenamento.

Le volate Champions ed Europa League, il programma