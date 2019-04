Serie A Sampdoria, allenamento in gruppo per Sala

GENOVA - Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria, che si prepara all'incontro di domenica contro la Lazio. In mattinata il gruppo è stato suddiviso a reparti per una sessione prevalentemente atletica, prima in palestra con sviluppo della forza e quindi in campo, con trasformazioni atletiche. Tutti i calciatori hanno partecipato alla seduta, compreso Jacopo Sala, tornato con i compagni. Nel pomeriggio, invece, gruppo unito per un allenamento tecnico-tattico, al quale Joachim Andersen, Albin Ekdal, Alex Ferrari e Fabio Quagliarella non hanno partecipato a titolo esclusivamente precauzionale, sottoponendosi a lavori specifici individuali. Per domani è in programma una seduta pomeridiana.

Samp, Defrel e Quagliarella stendono il Genoa