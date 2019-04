Serie A Sampdoria, Vialli prepara il rilancio a 115 milioni

GENOVA - Mentre la Sampdoria si prepara alla partita con la Lazio, ultimissima chance per i blucerchiati di restare attaccati al treno Europa League, qualcosa è pronto a muoversi sul fronte societario. Gianluca Vialli non lascia ma studia la mossa vincente: scacco matto e mi prendo la Sampdoria con i due magnati Jamie Dinan e Alex Knaster. Ci crede il gruppo di Vialli, riunioni frenetiche a Londra e domani dovrebbe essere pronta l’offerta che alzerà la posta in palio. Gli inglesi di Aquilor Capital hanno lanciato la sfida portando all’attenzione di Massimo Ferrero una proposta da 115 milioni. E’ ancora in partita anche il fondo arabo che potrebbe prima affiancare Ferrero e poi acquisire al 100% la proprietà del club. Vialli non resta in panchina, cambia tattica: la novità è questa: oltre a Dinan e Knaster ci sarebbero in gioco anche un paio di imprenditori genovesi, tifosi blucerchiati doc, che entrerebbero nella trattativa per dare un supporto ai due big della finanza mondiale. Tre opzioni per l’acquisto del club più la quarta: Ferrero potrebbe anche restare sul ponte di comando.

