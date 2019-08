Sampdoria, Di Francesco: "Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta"

GENOVA - Eusebio Di Francesco è sibillino dopo il pesante ko subito a Marassi: "La Lazio ha meritato di vincere, ha fatto meglio di noi sotto tutti i punti di vista - spiega il tecnico della Sampdoria a Sky Sport -. Noi abbiamo compromesso la gara con troppi errori. Paradossalmente mentre stavamo facendo meglio, tra primo e secondo tempo, abbiamo preso due gol che ci hanno tagliato le gambe. Mi prendo le responsabilità per questa sconfitta, ma sicuramente abbiamo incontrato la squadra più scomoda in questo momento. Ci possono anche stare gli alibi, ma è un peccato, volevamo iniziare bene e non siamo stati attenti ai dettagli. Loro sono stati determinati e cattivi nelle ripartenze, noi troppo imprecisi anche a livello tecnico. Dovevamo cercare la profondità, ma abbiamo sbagliato troppi movimenti consegnandoci ai loro centrali. C'è tanto da migliorare, nulla da dire solo sul loro terzo gol, ma sugli altri due abbiamo sbagliato troppo. Se la squadra ha risentito del passaggio di proprietà? Queste sono scuse che bisogna lasciare da parte, il migliore in campo dei nostri è stato il pubblico, nonostante la sconfitta. Ripartiamo da questo ko anche se pesante - ammette -, dobbiamo dimostrare di non essere quelli di stasera. Mio figlio ha segnato? Complimenti a lui, un po' meno al padre (ride ndr)" ha concluso il tecnico della Sampdoria.

SAMPDORIA-LAZIO 0-3: LA CRONACA