Sampdoria, Linetty di nuovo in gruppo

GENOVA - Doppia seduta per la Sampdoria che oggi, al "Mugnaini" di Bogliasco, ha proseguito nella preparazione del prossimo impegno di campionato in casa del Sassuolo. Nella mattinata lavori di forza e trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche, nel pomeriggio riunione video, attivazioni e lavori tecnici. Eusebio Di Francesco ha potuto contare su Karol Linetty, rientrato dopo il permesso familiare, mentre Manolo Gabbiadini ha effettuato un lavoro specifico in palestra. Gonzalo Maroni, invece, ha proseguito nel suo iter di recupero. Domani, gioved' 29 agosto, i blucerchiati sosterranno un allenamento pomeridiano.