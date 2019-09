Diretta Sassuolo-Sampdoria ore 20:45. Probabili formazioni e dove vederla in tv

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium il Sassuolo ospita la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, reduce da una pesante sconfitta in casa contro la Lazio alla prima giornata. Entrambe le squadre sono ancora a zero punti, dato che anche gli emiliani hanno perso contro il Torino nel primo turno. Tra i padroni di casa Magnanelli è out, Duncan non è al meglio e dovrebbe lasciare spazio a Traorè. Davanti torna Berardi, Peluso sostituisce Rogerio, mentre Defrel va in panchina. Di Francesco potrebbe scegliere Ramirez trequartista oppure un modulo più spregiudicato con Gabbiadini. Ballottaggio tra Bereszynski e Depaoli.

Sassuolo-Sampdoria: dove vederla in tv

Sassuolo-Sampdoria è in programma oggi alle ore 20.45 al Mapei Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta esculisva su Sky al canale 253. Inoltre, sarà possibile seguire il match sulla piattaforma SkyGo.

Sassuolo-Sampdoria: probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. ALL.: De Zerbi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari. ALL.: Di Francesco.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.