Roma, Ranieri parte per Genova: comincia l'avventura alla Sampdoria

ROMA - Claudio Ranieri è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Sampdoria. Il tecnico questo pomeriggio alle 15 ha lasciato la sua casa a Roma per raggiungere Genova, dove domani dirigerà il primo allenamento con i blucerchiati. Ranieri, accompagnato dalla moglie Rosanna, è salito su una Bmw: claudicante per l’operazione al ginocchio, il tecnico testaccino non ha avuto bisogno delle stampelle per raggiungere la vettura. Questa sera arriverà in Liguria, domani invece sarà nel centro sportivo di Bogliasco per conoscere la squadra e lo staff. Domenica farà il suo debutto sulla panchina del Marassi: nel giorno del suo compleanno il neo tecnico doriano sfiderà la sua Roma.