Sampdoria, Ranieri: "L'episodio di Ferrari è capitato anche a noi"

GENOVA - "Zero gol presi? Credo che una squadra che si deve salvare deve far tesoro delle opportunità". Questo il pensiero del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri dopo aver fermato sul pari l'Atalanta. "Per costruire una casa bisogna partire dalle fondamenta - ha proseguito a Sky -, ora mancano solo i quadri, cioè i gol, andremo ad una casa d'aste (ride ndc). Piano piano arriveranno anche quelli. Quagliarella? Io lo devo aiutare, ora stiamo sistemando la difesa, poi gli darò i giocatori che servono a lui, quelli che giocano rasoterra. L'Atalanta è una grande squadra a cui mancavano diversi giocatori, sono contento della prova dei ragazzi, ma sono dispiaciuto per l'episodio del cartellino rosso che poteva essere giallo. E' capitato anche a noi con Gabbiadini, non stava andando verso la porta. Auguro a tutte le piccole di battere le superpotenze, il calcio è bello anche per questo" la chiosa di Ranieri.

SAMPDORIA-ATALANTA 0-0: LA CRONACA