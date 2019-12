Sampdoria, Ranieri: "Tre punti importanti, siamo stati magnifici"

GENOVA - "Re dei derby? Me la state tirando (ride ndc)?". Scherza sorridente Claudio Ranieri, e ne ha ben donde, dopo essersi confermato sempre di più l'uomo dei derby. La sua Sampdoria, grazie al lampo del neo entrato Gabbiadini, ha superato il Genoa 1-0. "Una partita molto difficile, giocata da entrambe le squadre con il coltello tra i denti - ha spiegato Ranieri ai microfoni di DAZN -, fortunatamente abbiamo trovato il varco per segnare al momento giusto. Vincere il derby è importante a prescindere dalla classifica, poi entrambe lottiamo per non retrocedere, quindi sono tre punti doppiamente importanti. Era importante giocare con passione e cuore come avevano chiesto i tifosi: siamo stati magnifici. Tridente? Non l'ho messo perchè loro entravano bene, con il rombo davanti avremmo rischiato di correre ancor di più a vuoto. Il cambio Gabbiadini-Caprari come De Rossi-Totti? Lì ero stato un po più coraggioso". "Cosa mi aspetto dopo questa vittoria? Di continuare a lavorare come stiamo facendo, questa squadra può giocare bene con più moduli. Non siamo fuori dalle sabbie mobili, dobbiamo continuare a soffrire. Da domani mattina bisogna pensare alla Juventus. Emozioni del derby? Faccio questo lavoro apposiramente, abbiamo vinto, siamo felici per i nostri tifosi, ma ora continuiamo a lavorare" ha chiosato Ranieri.

GENOA-SAMPDORIA 0-1: LA CRONACA