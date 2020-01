Sampdoria, Ranieri: "La nostra peggior partita, ma la Lazio è stata tanta roba"

ROMA - "Stasera metto un po' di sale e olio, così li mangio vivi". Claudio Ranieri, suo malgrado, si trova costretto a mantenere la parola data alla vigilia dopo il pesante ko subito dalla Sampdoria (5-1) in casa della Lazio. "E' stata la nostra peggior partita - ha proseguito ai microfoni di Sky -. La Lazio ha vinto tutti i contratti ed è stata tanta roba, complimenti ad Inzaghi. Noi non siamo stati squadra, abbiamo solo corso tanto, ma inutilmente. Non cerco scuse, la Lazio è forte e oggi si è divertita. In settimana saranno tutti delusi e dispiaciuti, ma mi auguro che avranno voglia di riscatto. Non sarà facile, la Samp non è abituata a questa posizione, bisogna restare con il coltello tra i denti, cosa che oggi non abbiamo fatto". Sul mercato. "Se ne leggono e se ne sentono tante, se dovesse andar via Caprari ne servirà uno più forte. Sono contento dei miei attaccanti, ma non do il benestare a niente. Defrel? Era qui già l'anno scorso, non credo tornerà, abbiamo bisogno di due centrali di difesa di piede destro, visto che non ne ho nessuno. Non sarà facile, ma resto fiducioso". Poi la chiosa finale sulle ambizioni dei biancocelesti: "Scudetto? Bisognerà vedere più avanti, a fine marzo inizio aprile, adesso gli sta riuscendo tutto. Ma se continuano così e a lavorare in silenzio non gli sarà precluso nulla, perchè fermarsi?" ha concluso Ranieri.

