Sampdoria, Ranieri: "Tonelli può partire titolare col Sassuolo"

GENOVA - Alla vigilia della gara di domani di Marassi, Claudio Ranieri ha presentato la partita della Sampdoria in conferenza stampa: "Tutte le gare per noi in questo momento sono importanti. Contro il Sassuolo sarà importante perchè i neroverdi sanno quello che vogliono e lo fanno a memoria. Dobbiamo fare una grande partita e il pubblico ci deve aiutare. Ci arriviamo arrabbiati perchè a Roma, per la prima volta nella mia gestione, non siamo stati squadra. Mi dispiace per tutto il popolo sampdoriano. Ora pensiamo alla prossima partita, difficilissima". Dopo il 5-1 inflitto al Brescia due settimane fa, la Doria è caduta malamente a Roma con la Lazio: "Si riparte con i piedi per terra. Non credo che i ragazzi si siano fatti prendere dall'euforia dei cinque gol realizzati al Brescia. Giocavamo contro una squadra che volava sulle ali dell'entusiasmo. La cosa che mi ha lasciato un po' esterrefatto è che siamo stati un po' aperti mentre io avevo chiesto di stare più chiusi". L'ultimo arrivo è Tonelli: "L'ho visto bene. Faceva già parte di questo gruppo, è entrato tranquillamente come se non fosse mai andato via, credo possa giocare dal primo minuto. Jankto ha recuperato dalla febbre mentre Ramirez sta facendo il suo lavoro, la squadra questa settimana ha lavorato bene ma io non posso mai riprenderli per l'attenzione che mettono negli allenamenti".

"Mercato? Credo che bisogna sempre sapere dove si sta e quello che si può fare. Noi dobbiamo cercare di migliorare la rosa, il presidente sta cercando di aiutarmi e vedremo cosa potremo fare. Le voci su una possibile cessione societaria non devono influire assolutissimamente. Noi dobbiamo pesare solo al campo, alla gestione della società ci sono altre persone. Tutto quello che accade fuori dal campo non ci deve interessare. Dobbiamo stare chiusi dentro una bolla di sapone, anzi di piombo. La squadra sta lottando. I giocatori mi stanno seguendo, i tifosi sono impagabili e ci stanno dietro, sarà una partita fondamentale perchè il Sassuolo, indipendentemente dall'avversario, ha mantenuto sempre il 60-70% di possesso palla. La quota salvezza? Negli ultimi anni 40 punti sono stati sufficienti. In Serie A come in Premier League nessuno si può sentire sicuro fino alla fine".