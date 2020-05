Ferrero, che attacco a Virginia Raggi: "Ora basta!"

"Buongiorno Virginia Raggi ti sembra possibile che un padre vada a villa borghese con il proprio figlio in bicicletta e trova: buche, ratti grandi come negli horror movie, sporcizia. Signora sindaco questa è Roma capitale d'Italia o la periferia del mondo ???? Basta.". È il duro sfogo di Massimo Ferrero su Twitter che si scaglia contro la sindaca di Roma per le condizioni in cui versa la città. In molti hanno espresso sostegno e approvazione alle parole del presidente della Sampdoria commentando il suo tweet.