Sampdoria, Ranieri: "Il secondo tempo può starci, il primo no"

MILANO - Sconfitto dall'Inter a San Siro, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri commenta a Sky Sport la partita dei suoi: "Noi in difficoltà maggiore perché non avevamo ancora giocato partite ufficiali, mentre l'Inter ha giocato in coppa? Penso di sì, ma bisogna dire che noi li abbiamo aiutati. Siamo stati timidi, timorosi. Ripartivamo tardi, poi nel secondo tempo siamo andati vicini a riacchiappare la gara, continuavamo a spingere e a creare dei grattacapi. Bisognava tentare il tutto per tutto. Però alla ripresa del campionato questa sconfitta può starci. Non ci sta il primo tempo, ci sta il secondo”.

"La mia discussione con Mariani alla fine? Il pathos della partita ti fa dire qualche cosa di troppo, l'arbitro è stato intelligente e ha capito". Oggi la Samp ha schierato la difesa a 3, inedita per il tecnico testaccino: "Può aver influito sulla partita. In allenamento siamo spavaldi e mi aspettavo una partita del genere. Conoscevamo le combinazioni dell'Inter, non mi aspettavo che saremmo stati timidi. Quando ho visto che rinculavamo e loro facevano girare palla ho capito che non andava bene". La Samp non naviga in acque troppo tranquille: "Siamo partiti che eravamo ultimi: non siamo preoccupati, sappiamo da dove veniamo e che dobbiamo lottare", conclude Ranieri.