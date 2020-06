Ranieri: "Ottima Sampdoria, ma se davanti trovi uno come Dzeko..."

ROMA - "Siamo arrivati spesso dalle parti di Mirante, dovevamo essere più cinici. Ma dopo la gara del Meazza con l'Inter posso dire che abbiamo fatto un'ottima partita. Certo che se poi hai davanti un attaccante come Dzeko che ha fatto due gol splendidi...". E' il commento post gara di Claudio Ranieri dopo la sconfitta della sua Sampdoria, 2-1, in casa della Roma. "La squadra sta bene, gioca, lotta e corre - ha spiegato a Sky Sport - ma bisogna dimostrare di essere ancora più arrabbiati di quello che siamo. Pellegrini? E' un campione, un trequartista con passaggi eccellenti e Dzeko li ha sfruttati. Il secondo gol dispiace particolarmente, il pallone è sceso come neve e dovevamo fare meglio. Abbiamo fatto veramente una buona partita, i ragazzi avevano bisogno di giocare bene e meritavano di portare via almeno un punto, che non è arrivato per la giocata di un grande campione. Gabbiadini-Quagliarella titolari? Naturalmente sono due campioni, insieme a Ramirez, ora aspettiamo Quagliarella che non vedo da una settimana: appena sarà disponibile rientrerà sicuramente in formazione" ha concluso il tecnico.

ROMA-SAMPDORIA 2-1: LA CRONACA