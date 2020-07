Sampdoria, Ranieri: "Ai ragazzi posso solo dire grazie"

GENOVA - "Era la dodicesima partita giocata dai ragazzi, cosa gli si può chiedere di più. Lunedì siamo tornati alle 4 del mattino, il Milan invece veniva da cinque giorni di riposo". Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla così dopo la gara con il Milan: "Dal punto di vista fisico, appena arrivato, vedevo che andavamo bene, ma dovevamo ricaricare le energie nervose. E i ragazzi sono stati professionisti esemplari, devo dire loro grazie per quanto mi hanno regalato, non pensavo di salvarmi con 4 giornate di anticipo. Il futuro? Dobbiamo sapere cosa c'è, voglio prima vedere che squadra si verrà a creare. Ho un anno di contratto, non devo per forza prolungare. Se fossi furbo pretenderei un altro anno. Ferrero è il primo a soffrire per questa stagione e non vuole più soffrire. Mi aspetto una Samp giovane con giocatori interessanti. Abbiamo parlato con Osti e Pulcini, vediamo cosa si riesce a tirare fuori. So di non poter pretendere grandi campioni, ma questa rosa si può puntellare. Dobbiamo cercare elementi come Askildsen e altri già formati che possano dare una mano. Calcio senza pubblico? Ora ci siamo salvati e sono super contento, ma questo è un campionato strano, falsato. Prima del Covid molte squadre andavano a mille, poi è stato tutto diverso. E senza tifosi non è calcio".

