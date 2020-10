Sampdoria, rientro anticipato per Colley

GENOVA - Mattinata di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria in vista della ripresa del campionato contro la Lazio. Al "Mugnaini" mister Claudio Ranieri ha potuto ritrovare in anticipo Omar Colley, tornato in anticipo dalla Nazionale visto l'annullamento dell’amichevole con la Guinea a causa dei troppi positivi al Covid-19 tra le fila avversarie, il difensore gambiano è il primo dei nazionali a tornare a disposizione dello staff. In attesa degli calciatori in giro per il mondo la seduta ha visto partitelle in spazi larghi sette contro sette, senza il solo Manolo Gabbiadini alle prese con un programma individuale specifico. Domani, giovedì, è previsto un altro allenamento mattutino, il terzo consecutivo per i blucerchiati.