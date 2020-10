Sampdoria, differenziato per Gabbiadini

GENOVA - Seduta mattutina di allenamento per la Sampdoria, che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, in programma sabato contro l'Atalanta. Claudio Ranieri e staff hanno diretto una sessione mattutina a gruppi incentrata inizialmente sullo sviluppo della forza in palestra e proseguita con un’esercitazione tattica sul campo 1 del “Mugnaini”. Lavoro differenziato per il solo Manolo Gabbiadini. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta mattutina di allenamento.

La Lazio cade, è festa Sampdoria: e che esultanza Quagliarella!