Sampdoria, Giampaolo: "Sarò sempre riconoscente all'Empoli"

EMPOLI - "D’ora in avanti saranno tutte partite importanti. Poi arriveranno anche quelle determinanti. I giocatori lo sanno". Lo ha dichiarato l'allenatore della Sampdoria , Marco Giampaolo in vista del prossimo match di campionato contro l' Empoli : "L’Empoli è squadra costruita per giocare a calcio, come nella loro tradizione. Andreazzoli è bravo e loro hanno idee innovative, conoscenza, freschezza, spregiudicatezza e conoscenza. Andranno affrontati con il giusto atteggiamento. È una partita da prendere con le molle, per cui dobbiamo essere consapevoli dell’importanza di questa sfida. Hanno uno score invidiabile in trasferta, avendone persa solo una delle ultime otto. Affrontiamo una squadra che ha la leggerezza per giocare a calcio e fare imprese".

Empoli? Un crocevia della mia carriera

"L’Empoli per me è stato un crocevia della carriera – afferma Giampaolo - Hanno avuto il coraggio di ripescarmi in Serie C e io gliene sono riconoscente. Poi però questo rimane nell’ambito del sentimento, quando si scende in campo si pensa solo a portare a casa i tre punti. In settimana abbiamo lavorato come al solito per preparare al meglio la gara. Ora dobbiamo essere bravi a trovare risorse interne per capire come giocare partita per partita: probabilmente non giocheremo sempre in maniera uguale, ma contestualizzata. Dobbiamo tirare fuori il meglio da ogni calciatore", ha concluso.