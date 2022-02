Sampdoria, Gabbiadini inizia il recupero post operatorio

GENOVA - La Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Marco Giampaolo dopo la vittoria sull'Empoli. Primo giorno di lavoro per Manolo Gabbiadini, che ha dato inizio al percorso di recupero post operatorio dopo l'intervento al ginocchio della scorsa settamana. Lavoro di recupero che prosegue anche Milkkel Damsgaard in Danimarca, anche se non ci sono segnali di alcun tipo sul suo eventuale rientro in Italia. Dal suo infortunio è invece guarito Maya Yoshida, tornato ad allenarsi con i compagni dopo oltre un mese, mentre hanno svolto sedute differenziate Quagliarella, Giovinco e Sensi. Solo piscina per Askildsen, che ha problemi al legamento esterno del ginocchio sinistro.