Sampdoria: Askildsen ancora ko, in campo Giovinco e Sensi

GENOVA - Lavoro mattutino per la Sampdoria, in campo per preparare la sfida di lunedì sera contro l'Atalanta. Marco Giampaolo ha fatto lavorare i suoi su agilità e tecnica prima di chiudere con una partitella a tema, a cui non ha preso parte Andrea Conti. Nella parte conclusiva dell'allenamento, infatti, l'ex Milan si è unito a Colley ed Ekdal nel lavoro di scarico, mentre in campo hanno proseguito nei lavori tecnici individuali Giovinco e Sensi. Assente dal campo Askildsen, bloccato in palestra da problemi ad un ginocchio che ne impediscono, al momento, l'impiego da parte del tencico. Venerdì nuovo appuntamento al Mugnaini per i blucerchiati, che proseguiranno la loro marcia di avvicinamento alla partita in programma al Gewiss Stadium.