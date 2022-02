Sampdoria, Giampaolo ritrova Giovinco e Sensi

GENOVA - Marco Giampaolo ha due buoni motivi per ritrovare il sorriso (mai perso, per la verità, dopo la vittoria con l'Empoli): Sebastian Giovinco e Stefano Sensi hanno ripreso ad allenarsi a pieno ritmo col gruppo. I due acquisti di gennaio hanno svolto nei giorni scorsi sedute tecniche personalizzate, mentre nella mattinata di venerdì si sono aggregati al resto della squadra per svolgere le esercitazioni proposte dal tecnico blucerchiato. Al termine, poi, sia Giovinco che Sensi hanno proseguito lavorando su aspetti tecnici e psicocinetici. Niente lavoro sul campo per Kristoffer Askildsen, ancora fermo in palestra a causa dei problemi ad un ginocchio, mentre Manolo Gabbiadini e Mikkel Damsgaard hanno proseguito con il lavoro riabilitativo assegnato loro dallo staff medico sampdoriano per recuperare dai rispettivi in fortuni.