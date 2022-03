Sampdoria, Vieira ko: contusione ad una caviglia

GENOVA - La Sampdoria è tornata a lavoro a poche di distanza dalla pesante sconfitta rimediata contro l'Atalanta. Ai titolari della sfida del Gewiss Stadium, Marco Giampaolo ha concesso una seduta di lavoro blanda, fatta di palestra e scarico, mentre gli altri hanno lavorato su potenza aerobica prima di concentrarsi su tecnica e partitella conclusiva. Non si sono allenati col gruppo Ronaldo Vieira, alle prese con una contusione ad una caviglia rimediata contro i bergamaschi e fermo in infermeria, e Kristoffer Askildsen, impegnato in un lavoro differenziato dopo i problemi ad un ginocchio delle scorse settimane. Prosegue, infine, il lavoro dei lungodegenti Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini per seguire la tabella di recupero dai rispettivi infortuni stilata dallo staff medico sampdoriano.