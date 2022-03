Sampdoria, Giampaolo: "Juve? Voglio una Sampdoria all'altezza"

GENOVA - Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista della gara contro la Juventus: ""Con la mia risposta 'non ho capito dove sono' ho dato un po’ di materiale alla stampa e a chi frequenta i social network". Lo ha dichiaratoÈ chiaro che mi rivolgessi ai miei calciatori perché se torno alla Sampdoria, dopo esserci stato tre anni, so dove sono e conosco la realtà blucerchiata in ogni particolare. Sapevo a cosa andavo incontro: so che ci sarà da lottare fino alla fine, che bisogna alzare il livello delle prestazioni e che dovremo giocare ogni partita come se fosse l’ultima, a cominciare da quella che ci attende con la Juventus".