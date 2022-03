Sampdoria, il ginocchio malconcio ferma Colley

GENOVA - I due giorni di riposo concessi da Marco Giampaolo dopo la sconfitta con la Juventus non sono bastati ad Omar Colley per smaltire i fastidi al ginocchio. Il difensore gambiano, alla ripresa del lavoro in casa blucerchiata, ha svolto sulo una seduta di scarico, visto che il persistere del problema ha sconsigliato a staff tecnico e medico di forzare più di tanto sull'articolazione. Dunque Colley ha partecipato insieme ai compagni solo alla seduta video in apertura di allenamento, per poi dedicarsi al lavoro personalizzato mentre il resto del gruppo (che ha ricevuto il saluto di Manolo Gabbiadini, sempre impegnato nel percorso riabilitativo come il danese Mikkel Damsgaard, ancora lontano dal rientro) ha proceduto sul campo con esercitazioni tecnico-tattiche e sulla rapidità. Solo parte di questo programma è stato rispettato da Sebastian Giovinco, che ad una prima parte di lavoro coi compagni ne ha affiancata una personalizzata in palestra. Recuperato in pieno Ronaldo Vieira, pronto a scendere in campo nel prossimo turno di campionato contro il Venezia.