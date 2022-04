Sampdoria, Giampaolo: "A Bologna serve qualità. Padroni del nostro destino"

GENOVA - La Sampdoria dopo il ko casalingo di sette giorni fa contro la Roma, domani sera cerca il riscatto al Dall'Ara di Bologna, in una sfida dove ci sono in palio pesanti punti salvezza. Queste le parole della vigilia, dell'allenatore Marco Giampaolo ai canali ufficiali del club: "A Bologna consapevoli di essere padroni del nostro destino. In questo momento dobbiamo necessariamente pensare a noi stessi, dobbiamo scendere in campo pensando esclusivamente alla nostra partita: non possiamo giocare le partite degli altri, quindi pensarci sarebbe soltanto un dispendio inutile di energie. Il Bologna? È un’ottima squadra ma penso che la Samp non gli sia inferiore".