Giampaolo: "Salernitana? La posta in palio è alta per entrambe"

GENOVA - "Si sente l'importanza del match nell'ambiente ma devi essere sempre lucido e determinato nel raggiungere i tuoi obiettivi e puoi riuscirci mettendo in pratica il lavoro fatto in settimana". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida con la Salernitana, tappa molto importante per la salvezza dei blucerchiati. "La patita è tosta e noi dobbiamo affrontarla nella maniera giusta ma se la Samp fa quello che sa fare ha la possibilità di vincerla. La Salernitana? Verrà a Genova per fare una prestazione di spessore, la posta in palio è alta per entrambe le squadre".

Per vincere Giampaolo si affida alla coppia Quagliarella, che torna dal primo minuto, e Caputo. Sensi giocherà sulla trequarti e nessun dubbio sulla presenza di Candreva dal primo minuto: "Lui è un calciatore forte con qualità. Si discute sulla posizione ma quando giochiamo offensivamente ha il compito di ritagliarsi il pezzetto di campo a lui più congeniale. La questione del ruolo è una c….a". In difesa torna la coppia Colley - Yoshida. Di certo non mancherà l'appoggio del pubblico che chiede però di accelerare verso la salvezza. "I tifosi anche a Bologna erano 1300 e ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine: come sempre abbiamo bisogno del loro supporto. I giocatori sanno che hanno il dovere di rappresentare al meglio la maglia, non ho un gruppo di lavativi ma una squadra responsabile. I tifosi devono fare, come sempre hanno fatto il dodicesimo uomo in campo mentre la squadra deve uscire dal campo con la maglia sudata e lo sa benissimo", conclude Giampaolo. Che inserisce tra i convocati per la prima volta da ottobre anche Damsgaard condizionato in questa stagione da un'infezione al ginocchio destro: per lui solo 7 presenze quest'anno.