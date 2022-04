Samp, doppia seduta a Bogliasco: per Giovinco e Conti test parziali in gruppo

GENOVA - La Sampdoria di mister Giampaolo nella giornata odierna ha svolto una doppia seduta d'allenamento. Mirino puntato sul derby contro il Genoa. In mattinata la squadra è stata divisa in due gruppi, svolgendo forza in palestra e trasformazione sul campo, sia dal punto di vista tattico, sia per le finalizzazioni. Nel pomeriggio, seduta tecnico-tattica. Primi test parziali in gruppo per Conti e Giovinco, mentre Gabbiadini ha proseguito il recupero con il suo percorso riabilitativo. Domani è prevista una seduta pomeridiana.