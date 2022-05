Samp: lavoro aerobico, tecnica e partitella. Individuale per Giovinco

GENOVA - Dopo i tre punti importantissimi conquistati nel derby contro il Genoa, la Samp di Giampaolo nel pomeriggio è tornata ad allenarsi in vista della trasferta sul campo della Lazio. Seduta a due velocità: i calciatori maggiormente impegnati nel derby, hanno svolto una sessione rigenerativa, incentrata su lavori aerobici. Per tutti gli altri a disposizione, esercitazioni su tecnica e partitella a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, lavoro individuale per Giovinco, percorso di recupero agonistico invece per Manolo Gabbiadini. Domani, è in pogramma una doppia seduta.