GENOVA - Sampdoria al lavoro nel pomeriggio in vista della trasferta in casa della Lazio: il programma odierno ha previsto esercitazione tattica e partitelle a tema. Non hanno preso parte alla seduta coi compagni Stefano Sensi (terapie e fisioterapia a causa di un risentimento muscolare per il quale saranno necessari approfondimenti diagnostici nei prossimi giorni), Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco (percorsi di recupero agonistico). Per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana.