Sampdoria, Giampaolo: "Proporrò la squadra delle ultime partite"

GENOVA- Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. "Domenica scorsa ho tenuto fede a quello che avevo detto ai calciatori, non ho guardato le partite, per non disperdere energie. Poi mi hanno avvisato che ero in terrazza a fumare, non ero collegato live. Quando me l’hanno detto, ho riflettuto immediatamente che la salvezza era raggiunta e ho pensato a tutte quelle figure invisibili che ogni giorno lavorano dietro alle quinte per la Sampdoria: primi su tutti i miei collaboratori. Il tecnico parla con affetto di maglia e colori: "Io vivo sempre la Sampdoria con animo positivo. Anche se in un campionato non ci sono sempre rose e fiori, io riesco ad isolarmi. Sono a mio agio in questo club e in questa città: per me non c’è mai un momento brutto quando sono con questo club. Non ho mai avuto pensieri negativi, ma avevo la consapevolezza di dover superare dei momenti negativi: anche io come ha detto Quagliarella ho fatto un po’ fatica a dormire, ma pur nelle difficoltà avevamo e abbiamo valori superiori a quelli che la classifica".