MILANO - Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha parlato ai mircrofoni di Dazn, prima della sfida contro l'Inter. Queste le sue parole riguardo la permanenza in blucerchiato di Fabio Quagliarella in vista della prossima stagione: "Con Quagliarella c'è un accordo verbale; presto ci accomoderemo intorno a un tavolo per parlare di futuro. Lui può ancora essere importante e insegnare molto ai nostri giovai. Dunque, penso che resterà con noi anche nella prossima stagione".