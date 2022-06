Dramma Sampdoria, morto il figlio di un collaboratore di Giampaolo

GENOVA - È morto in un incidente stradale nella notte di sabato Samuele Micarelli, uno dei due gemelli figli di Fabio Micarelli, collaboratore tecnico di Marco Giampaolo. Il 21enne viaggiava come passeggero su una Fiat 500 guidata da un amico, a bordo della quale c'erano altre due persone. Il veicolo circolava lungo la strada provinciale che attraversa il territorio di Camerino (Macerata), poi per motivi non ancora chiari ha sbandato, andando a sbattere contro una pianta. Per Samuele il colpo è stato fatale, mentre gli altri passeggeri e il conducente non sarebbero in pericolo di vita.