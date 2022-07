Samp, Giampaolo: "Servono 4 rinforzi di livello. Giocatori da serie A"

GENOVA - Marco Giampaolo chiede aiuto. Tornato nel corso della scorsa stagione dove è riuscito a salvare la Sampdoria, il tecnico abruzzese sa che questa fase di preparazione sarà determinante in vista dell'inizio del campionato che si avvicina e "lo sarebbe ancora di più se potessi lavorare con una squadra al completo, magari mancando solo la ciliegina. Praticamente non abbiamo fatto nessun inserimento", confessa a Dazn. Ecco perchè Giampaolo spera in qualche buona notizia dal mercato. "Abbiamo perso qualche calciatore, magari ne usciranno altri. Se vogliamo essere competitivi dobbiamo fare almeno quattro entrate di livello. Giocatori da Serie A. La nostra è sicuramente una condizione societaria particolare però chi ha le redini, chi ha le responsabiltà deve capire anche che poi c'è il lavoro, la preparazione, la programmazione". Giampaolo può però consolarsi col recupero di Damsgaard. "E' un calciatore che ancora devo capire che cosa sia in realtà , perchè non ho metri di paragone, non l'ho mai allenato. Devo ancora scoprirlo".