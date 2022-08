Sampdoria, Conti e Trimboli proseguono gli iter riabilitativi

GENOVA - Sampdoria subito al lavoro all'indomani della sonfitta con l'Atalanta all'esordio in campionato in vista del prossimo match, contro la Juventus, in programma lunedì 22 alle 20.45. Allenamento a gruppi per i blucerchiati: scarico per i calciatori maggiormente impegnati con i nerazzurri; il resto della rosa ha svolto una partitella con la formazione Primavera. Per quanto riguarda i singoli, Andrea Conti e Simone Trimboli proseguono i rispettivi iter riabilitativi. Al termine della seduta, il tecnico blucerchiato Giampaolo ha dato appuntamento a mercoledì mattina quando la squadra tornerà ad allenarsi.