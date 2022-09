Sampdoria, i convocati di Giampaolo: out Winks

GENOVA - Sono in tutto 23 i giocatori chiamati, al termine della rifinitura, dal tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, in vista della gara con il Verona, in programma al Bentegodi domani alle 18. Sono out gli indisponibili Manuel De Luca, Harry Winks e Simone Trimboli e i giovani Lorenzo Malagrida e Telasco Segovia. Recupera Conti. Questo l'elenco completo: Portieri: Audero, Contini, Ravaglia. Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Murillo, Murru. Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes. Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella.