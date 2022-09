Giampaolo furioso: “Arbitro arrogante, ha fischiato a senso unico. Gli ho dato del cogl…”

GENOVA - Furibondo il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo la sconfitta contro il Milan in casa. Queste le parole dell'allenatore blucerchiato ai microfoni di Sky Sport: "L’arbitraggio? La gestione dell'arbitro è stata sbagliata. L'espulsione di Leao era sacrosanta, ma dopo Fabbri ha diretto a senso unico, come se dovesse cercare di mettere a posto le cose. Ogni decisione presa è stata a nostro sfavore. Non bisogna arbitrare con arroganza, la posta in palio era pesante per entrambe le squadre. La mia espulsione? Ci stava perchè ho dato del coglione all'arbitro, ma ripeto che la gestione della gara e dei cartellini dopo il rosso a Leao è stata sbagliata. Il Milan è forte e non ha bisogno di favori, avrebbe magari vinto lo stesso. La gestione della partita non mi è piaciuta". Sulla sua squadra Giampaolo è chiaro: "La mia squadra ha fatto delle buonissime gare, abbiamo gestito male otto minuti a Verona. Ovviamente abbiamo qualche problema ma ho grande fiducia nei miei calciatori. Gabbiadini? Per caratteristiche è un attacante, fare l'ala per lui è una forzatura. Lo fa come emergenza, giocherà quando giocheremo con le due punte. Oggi dovevo mettere due giocatori esterni. Leao? Imprendibile quando si apre il campo. è forte. Non volevamo subire questa palla lunga, ma fermare Leao è del tutto impossibile, devi cercare di limitarlo. Non lo tiene nessuno in A". Sulle polemiche recenti: "Ho fatto un discorso sulla comunicazione interna verso l'esterno. La mia squadra è totalmente isolata da ciò che si dice riguardo al club. A noi non manca nulla, il club risolverà la situazione. Ci pagano e non manca nemmeno l'acqua calda".