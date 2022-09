FootGolf Vujadin Boskov: Rapallo ospita l’evento benefico blucerchiato

Protagonisti. Fortemente voluta dal presidente Marco Lanna e intitolata all’allenatore più vincente della storia doriana, la gara avrà inizio alle ore 14.00 e vedrà come protagonisti numerosi ex calciatori blucerchiati, autorità e rappresentati degli sponsor.

Samp for People. L’intento dell’iniziativa, inserita nel contesto di Samp for People, è benefico. Il ricavato delle sponsorizzazioni sarà infatti devoluto all’associazione no profit Eu-Brain e verrà utilizzato per l’acquisto di un monitor paziente per il monitoraggio delle funzioni vitali dei neonati. Lo stesso macchinario sarà donato all’U.O. Patalogia Neonatale dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova.