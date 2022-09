Sampdoria, tre soggetti hanno completato la due diligence

GENOVA - Sono oggi ufficialmente tre i soggetti interessati all'acquisto della Sampdoria che hanno completato la due diligence. Da quanto emerge si tratta di due società statunitensi e una legata al Qatar. Mentre un quarto soggetto sarebbe pronto per iniziare l'analisi dei conti. Potenzialmente dunque ci sarebbero società pronte per effettuare un'offerta anche in tempi brevissimi, tuttavia lo scenario rimane incerto. Nessuna novità invece riguardo alle mosse del produttore cinematografico Francesco Di Silvio, affiancato dallo sceicco Khalid Faleh Al Thani. Circa una settimana fa, attraverso una riunione a distanza a cui aveva partecipato anche l'advisor Lazard, gli uomini di Di Silvio avevano annunciato l'invio delle garanzie bancarie nell'arco di sette-dieci giorni. Al momento la documentazione necessaria non sarebbe ancora arrivata.