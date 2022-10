Rivoluzione Samp, De Rossi in pole per la panchina. C'è anche Stankovic

GENOVA - Siamo negli ultimi cento metri del traguardo, aspettiamo lo sprint finale atteso per oggi ma ci sono tre nomi che hanno preso un discreto vantaggio per la panchina della Sampdoria: Dejan Stankovic si piazza decisamente in pole position, ma Daniele De Rossi resta sicuramente un’opzione importante ed è stato incontrato ieri . Attenzione anche ad Aurelio Andreazzoli , ex Empoli. Perde quota invece Claudio Ranieri ma la notte potrebbe aver portato nuovi ribaltoni nelle gerarchie. Di certo ci sarebbe l’obiettivo di trovare il prescelto già nella giornata di oggi, in modo da permettere al nuovo tecnico di preparare la gara di sabato a Bologna, ma intanto è stato preallertato il mister della Primavera Tufano che potrebbe guidare il gruppo doriano nella seduta prevista nel pomeriggio nel caso non ci fosse ancora la fumata bianca per il sostituto di Marco Giampaolo. Nel valzer dei nomi hanno trovato posto anche il ritorno di D’Aversa, ancora a libro paga della Samp fino a giugno , ma anche altre soluzioni come Semplici e Iachini, che tornerebbe molto volentieri in una piazza dove ha fatto benissimo.

Ieri ci sono stati contatti con tutti i possibili successori di Giampaolo, colloqui per capire se il profilo poteva essere quello giusto per consegnare le chiavi della guida tecnica doriana e anche per prendere appunti sulle richieste economiche. E nello stesso tempo il cda della Sampdoria ha incominciato a fare tutte le valutazioni del caso. Anche perché Giampaolo resterà sotto contratto ancora fino al 30 giugno 2024 ed è sempre stipendiato dalla Samp lo stesso D’Aversa esonerato circa un anno fa. E c’è una società, quella ligure, che è in vendita da nove mesi e all’orizzonte non ci sarebbe ancora un soggetto pronto per rilevare la proprietà: dunque la scelta del nuovo allenatore deve corrispondere anche a precisi parametri economici visto che il prossimo sarebbe il terzo allenatore legato alla Samp a cui bisognerà poi aggiungere naturalmente anche le risorse finanziarie per lo staff che lo seguirebbe in questa avventura. Dunque ci sono più situazioni da incastrare in un mosaico non semplice da realizzare senza dimenticare la necessaria interlocuzione con Massimo Ferrero, la cui famiglia è sempre proprietaria della Sampdoria e che aveva pensato alll'ex Stella Rossa in passato. Ora torna di nuovo in primo piano e questa volta la fumata bianca non sarebbe così lontana.