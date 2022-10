GENOVA - Brutta tegola per la Sampdoria che perderà per quasi due mesi il difensore colombiano Jeison Murillo che si era infortunato sabato nella gara a Bologna. Gli accertamenti diagnostici effettuati in data odierna al calciatore hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Il difensore ha già iniziato la fase di fisioterapia del caso.