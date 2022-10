ROMA - Il lupo perde il pelo ma non il vizio, così l'ex giocatore non scende più in campo ma di certo non perde la sua qualità. Come Dejan Stankovic che durante la partita tra Sampdoria e Roma si è esibito in un colpo di tacco al volo che ha strappato gli applausi dei suoi nuovi tifosi. Pallone lungo uscito dal campo, il tecnico con un colpo di tacco ha respinto il pallone con gli applausi del Ferraris.