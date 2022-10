Tensione a Marassi, Ferrero torna in tribuna. Tifosi inferociti: "Uomo di m..."

Una presenza non gradita a Marassi e attimi di tensione in tribuna. A scatenare l’ira dei tifosi della Sampdoria è stato l’ex presidente Massimo Ferrero che è tornato a farsi vedere sugli spalti dopo mesi di assenza. Un ritorno tutt’altro che gradito dalla tifoseria che ha cominciato ad accalcarsi verso la zona nella quale sedeva l’ex numero uno doriano per esprimere tutto il proprio malcontento. Dopo attimi di grande concitazione e uno schieramento importante di forze dell’ordine a difesa di Ferrero, la situazione è tornata sotto controllo grazie anche all’arrivo degli steward che hanno cercato di placare gli animi. Sono intervenuti anche gli agenti della Digos. Allo stadio però sono partiti cori di disapprovazione nei confronti dello stesso Ferrero con epiteti come "Uomo di m....".