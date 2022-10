Sampdoria, terapie e fisioterapia per Murillo

GENOVA - Seduta mattutina di allenamento per la Sampdoria, in vista della gara dei sedicesimi di Coppa Italia in programma giovedì al Ferraris con l’Ascoli alle ore 18. Due i gruppi alla ripresa degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco: scarico per chi ha raccolto un maggiore minutaggio con la Roma; seduta completa per gli altri blucerchiati. Sul fronte dei singoli Manuel De Luca ed Harry Winks proseguono i rispettivi percorsi di recupero; terapie e fisioterapia per Jeison Murillo. La rifinitura è in programma nel pomeriggio di domani.