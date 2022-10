Sampdoria, ore bollenti e oggi c’è l’ostacolo Ascoli

GENOVA - Non c’è pace nel cielo blucerchiato perché ieri c’è stato un nuovo capitolo della tensione che si respira intorno alla società: «Via dall’UC Sampdoria gli infami, bugiardi e lecca…. di Ferrero» . È lo striscione appeso sotto la sede del club a Corte Lambruschini firmato dalla Sud, la gradinata del Ferraris che ospita il cuore del tifo doriano. La situazione è incandescente, il blitz di Massimo Ferrero lunedì al Ferraris in occasione del match con la Roma ha acceso la rabbia della tifoseria sintetizzata nello striscione appeso ieri con la preoccupazione di rivedere Ferrero sul ponte di comando, una presenza che non è stata apprezzata e gradita dal CdA del club che attraverso un comunicato ha ventilato anche l’ipotesi di dimissioni. Mentre il futuro della società resta ancora estremamente frenetico con la trattativa che vede protagonista lo sceicco Kalid Faleh Al Thani, membro della famiglia regnante del Qatar, che resta molto calda, attraverso l’intermediario Francesco Di Silvio e nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima tranche di 40 milioni per l’acquisto del club. C’è grande movimento fuori dal campo , mentre sul prato verde del Ferraris oggi la Sampdoria scenderà in campo con l’Ascoli in Coppa Italia anche se la testa ovviamente va già alla partita di campionato in calendario lunedì a Cremona, passaggio importantissimo nella corsa salvezza. E lo sanno benissimo anche i tifosi che hanno già acquistato i 2400 tagliandi disponibili per la Curva Nord: una presenza significativa per dare carica ad una squadra che ha bisogno di fare velocemente punti per staccarsi dai bassifondi della classifica. Oggi con l’Ascoli spazio alle seconde linee che avranno l’occasione di mettersi in mostra cercando il passaggio del turno che sarebbe un’iniezione di fiducia forte anche verso la sfida di Cremona dove la Sampdoria non potrà sbagliare.