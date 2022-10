Sampdoria, Stankovic dopo la Cremonese: "Audero monumentale"

CREMONA - "Grande emozione, sembrava di giocare in casa, con il settore ospiti pieno. Ora non mi interessa analizzare, dovevamo vincere e abbiamo trovato il modo. Voglia, sacrificio e fortuna ti premiano". Dejan Stankovic si gode la prima vittoria della sua Sampdoria e anche l'abbandono dell'ultimo posto in classifica: "Primo tempo deludente? E' una definizione esagerata, si può giocare bene o male ma hanno dato tutto. Io cerco di metterli nelle condizioni migliori per resistere ed essere organizzati. Yepes? E' partito alla grande, ma ho avuto risposte positive da chi è entrato. Audero e Gabbiadini? Giocatori di valore, Audero monumentale, è bello contare su giocatori così forti. Inter? Non ci penso, mi godo la vittoria, alla prossima ci pensiamo dopo". In conferenza ha poi aggiunto: "Ho fatto cinque cambi al 65' perché volevo vincere. Se oggi devo citare qualcuno dico Yepes e Amione, hanno avuto un impatto importante. Amione ha causato il rigore, ma capita, Yepes ha alzato il baricentro".