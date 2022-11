Sampdoria, personalizzato per Sabiri e Verre. Winks operato alla caviglia

GENOVA - Archiviata la sconfitta interna contro la Fiorentina, la Sampdoria di Stankovic ha ripreso immediatamente ad allenarsi per preparare il prossimo match di campionato in trasferta contro il Torino, in programma mercoledì alle 20:45. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club blucerchiato: "Ripresa immediata per la Sampdoria di Dejan Stankovic. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati con la Fiorentina hanno effettuato una seduta di scarico; seduta regolare sul campo 2 per il resto della rosa. Allenamenti personalizzati per Abdelhamid Sabiri e Valerio Verre; terapie per Andrea Conti e Ignacio Pussetto; convalescenza per Bruno Amione e Nicola Ravaglia; iter di recupero per Manuel De Luca. Domani, martedì, la squadra sosterrà la rifinitura prima di partire in pullman alla volta di Torino. Nel pomeriggio Harry Winks è stato intanto sottoposto, presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa, ad intervento di pulizia in artroscopia della caviglia sinistra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal professor Niek Van Dijk, coadiuvato dal dottor Angelo Presta, medico e ortopedico del club. Il calciatore avvierà nei prossimi giorni la fase di riabilitazione".