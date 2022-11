Stankovic distrutto in tribuna dopo Sampdoria-Lecce

GENOVA - Le immagini di una resa scorrono durante e dopo Sampdoria-Lecce, secondo anticipo del sabato della 15ª giornata di Serie A, che ha visto i salentini passare a Marassi 2-0 e lasciare i blucerchiati al penultimo posto in classifica, con soli 6 punti: in tribuna, un impotente Stankovic, confinato sugli spalti per squalifica, non nasconde le sue emozioni, disperandosi come fosse a bordo campo, prima di arrendersi, distrutto, adagiandosi sulla balaustra del box da cui aveva seguito il match. Saranno giorni di riflessione, anche in considerazione delle ultime dichiarazioni di Stankovic, che avevano fatto pensare ad un suo possibile passo indietro.